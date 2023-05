Francia: Tajani, noi diversi da Le Pen, difficile maggioranza con lei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi siamo diversi da Le Pen e loro sono diversi da noi, ognuno ha la sua identità. Noi siamo nel Ppe, loro", la Lega, "sono alleati con la Le Pen, io non ho attaccato la Le Pen, ho detto che siamo diversi". Lo ha affermato il ministro degli esteri Antonio Tajani, a margine della convention di Forza Italia a Milano, tornando sulla polemica riguardante il rapporto tra Matteo Salvini, Marine Le Pen e le rispettive compagini politiche che guidano. "È difficile fare una maggioranza con la Le Pen - ha aggiunto -, io credo nelle alleane tra liberali, popolari e conservatori, nessuno si allea con la Le Pen. Poi la Lega non è la stessa cosa della Le Pen, sono nello stesso gruppo, ma per quanto, mi riguarda le posizioni della Lega sono diverse. Io mi auguro ci si aggreghi sempre di più ma per noi la Le Pen a livello europeo non è un buon alleato e lo abbiamo sempre detto. Non c’è nessuna novità. Però il nostro stare insieme al governo non ha nulla a che vedere con le famiglie europee". "Non siamo noi a dire quello che deve fare la Lega. Noi non possiamo essere accusati di essere un governo di estrema destra perché siamo un governo di centro-destra", ha concluso Tajani. (Rem)