Massa: Ricciardi (M5s), reazione spiega bene chi è Conte

- "Purtroppo è avvenuta nella mia città, che non merita l'onore delle cronache per questa vigliaccata. Perché di una vigliaccata si è trattato; un gesto improvviso, uno schiaffo a una persona che stava porgendo la mano in segno di saluto. C'è una cosa che spiega però bene chi è Giuseppe Conte. Mentre l'aggressore continuava a farneticare, portato via dalle Forze dell'ordine, il nostro presidente voleva parlare con lui, voleva provare, nonostante tutto, a far capire cosa sia significato governare il Paese alle prese con un virus in quel momento sconosciuto: anche di fronte alla vigliacca violenza subìta, non si è lasciato andare a nessuna reazione ma voleva parlare, forte delle proprie idee. Massa non è questo, presidente, e te lo ha dimostrato tutta la folla che, con ancora più forza, ti ha applaudito e sostenuto. P.s.: siccome come spesso accade quando si parla di Movimento, i giornali inventano notizie, smentisco categoricamente che l'aggressore sia mai stato candidato nelle liste del Movimento cinque stelle". Lo scrive su Facebook il vicepresidente del M5s, Riccardo Ricciardi.(Rin)