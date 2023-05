Governo: Siracusano, temi principali portati da Berlusconi, riferimento culturale e politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I temi principali di questo governo, gli obiettivi che si è posto, sono la flat tax, il taglio della pressione fiscale, la riforma della giustizia, il taglio del cuneo fiscale, inserito qualche giorno fa nel decreto lavoro. Sono tutti temi che ha portato nel dibattito politico nazionale Silvio Berlusconi. Sono tutti semi piantati da Forza Italia, che adesso sono diventati alberi e sono patrimonio di tutto il centrodestra. Dobbiamo avere l'orgoglio di chi ha iniziato una storia che si compie oggi con il governo Meloni e con il nostro vicepremier Tajani, in un governo che ha in Silvio Berlusconi un insostituibile riferimento culturale e politico". Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo alla convention del partito azzurro in corso a Milano. "Il mio ruolo, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, è quello di favorire il raccordo tra governo e gruppi parlamentari di maggioranza, ma anche di opposizione, un compito non sempre facile. Il ruolo che pro tempore svolgo mi permette di avere una visione ad ampio raggio dell'agenda politica del centrodestra" ha concluso. (Com)