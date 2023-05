Roma: presidente Municipio VIII, ascoltare preoccupazione città, Regione Lazio batta un colpo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Municipio Roma VIII e portavoce di Sinistra civica ecologista, Amedeo Ciaccheri, in una nota dichiara: "Ztl fascia verde dobbiamo ascoltare la preoccupazione della Città e pretendere che Governo è Regione Lazio mettano in campo strumenti concreti. Oggi abbiamo incontrato insieme ad altri presidenti di Municipio e alla maggioranza capitolina il sindaco Gualtieri e gli assessorati competenti per affrontare le direttive regionali ed europee sull'inquinamento nella nostra città e condividere la preoccupazione tangibile di chi vive di lavoro nella città". "Il piano di riduzione dell'inquinamento necessario per la salute pubblica senza la collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti - continua Ciaccheri - rischia di essere pagato dalle fasce più deboli della popolazione. Tutelare la salute pubblica non può non essere una priorità della città, ma chi pagherà il costo della transizione?". (segue) (Com)