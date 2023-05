Roma: presidente Municipio VIII, ascoltare preoccupazione città, Regione Lazio batta un colpo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco Gualtieri - prosegue Ciaccheri - ha messo in chiaro alcuni elementi e i Municipi sono già i ricettori della preoccupazione e gli spazi dell' informazione e della discussione sulle misure previste dal piano ma serve un tavolo interistituzionale. In queste settimane l'assenza del protagonismo regionale che può di fatto intervenire sia sui tempi di applicazione sia sulle misure di rimodulazione del piano previsto in accordo a Roma Capitale è preoccupante. Serve la verifica attuale delle effettive misure più urgenti della città e un piano strategico che rimoduli i tempi perché la salute non diventi un elemento competitivo con l'effettiva capacità dei cittadini di sostenere i costi sociali di questa transizione. Incentivi, strumenti di rafforzamento del trasporto pubblico e intervenire su altre fonti emissive di inquinanti nella nostra città sono strumenti minimi per realizzare un piano che renda attuabile una tutela della salute pubblica necessaria. Non si può fare l'uno senza l'altro. Per questo i segnali istituzionali che arriveranno nei prossimi giorni - conclude Amedeo Ciaccheri - saranno decisivi per vedere la concretezza della disponibilità che dal governo e dalla Regione Lazio andranno incontro a Roma capitale che non può essere lasciata da sola in questa partita". (Com)