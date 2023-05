Ponte Stretto: Siracusano, stop ideologie, opera utile a tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Lo Stretto di Messina è "l'opera più osteggiata dalla sinistra a causa di un odioso pregiudizio ideologico. Per anni hanno qualificato il Ponte sullo Stretto come il 'Ponte di Berlusconi', che quindi andava sabotato, a costo di sabotare lo sviluppo del Mezzogiorno, a costo di costringere gli italiani a pagare centinaia di milioni di euro di penali. Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo alla convention del partito azzurro in corso a Milano. "Tutti lo sanno. Da siciliana e da messinese tengo tantissimo ad una battaglia storica di Forza Italia, che oggi viene portata avanti dal ministro Salvini: quella sul Ponte sullo Stretto di Messina" ha sottolineato Siracusano. "Il governo oggi, con grande coraggio, sta riavviando un progetto definitivo ideato da Forza Italia, che rappresenterà al mondo la grandezza dell'Italia e dell'ingegneria italiana. I benefici di quest'opera saranno straordinari. Non è un'infrastruttura che serve solo alla Sicilia o alla Calabria, creerà decine di migliaia di posti di lavoro, sarà un attrattore turistico e di investimenti. Sarà capace di intercettare i container delle merci che giungono dal Canale di Suez, e che al momento bypassano i porti italiani, spingendosi fino al Nord Europa perché nel Sud nostro Paese manca l'Alta velocità ferroviaria, che non si può realizzare senza un collegamento stabile e veloce tra Sicilia e Calabria. Il Ponte è dunque un'opera utile a tutto il Paese, e il primo a capirlo era stato il presidente Berlusconi", ha concluso Siracusano.(Com)