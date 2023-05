Forza Italia: Benigni, a Milano partecipazione straordinaria, attrattivi soprattutto per giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi è una giornata straordinaria perché abbiamo avuto una adesione senza precedenti. Sono arrivati più di 600 giovani da tutta Italia: militanti, coordinatori, consiglieri comunali. Abbiamo invitato tutti i coordinatori regionali sul palco insieme al coordinatore nazionale, Antonio Tajani, per mandare un grande saluto e un grande abbraccio al presidente Berlusconi”. Lo ha detto Stefano Benigni, deputato di Forza Italia e coordinatore del movimento giovanile, commentando ai microfoni di Mediaset la prima giornata de “La Forza dell’Italia”, la convention del partito azzurro in corso a Milano. “Forza Italia è tornata ad essere attrattiva anche e soprattutto per i giovani, per quello che facciamo al governo, grazie al lavoro dei nostri ministri, in Parlamento grazie al lavoro dei nostri parlamentari, e anche il movimento giovanile sta dando un grande contributo al rilancio di Forza Italia”, ha concluso. (Com)