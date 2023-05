Massa: Richetti (Azione-Iv), solidarietà a Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia solidarietà e quella del gruppo che presiedo a Giuseppe Conte, aggredito durante un evento elettorale in Toscana oggi pomeriggio. Chi crede di affermare le proprie idee con la violenza si pone al di fuori delle regole del confronto e della democrazia, beni preziosi da difendere senza esitazioni e arretramenti". Lo afferma, in una nota, Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera dei deputati. (Com)