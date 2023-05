Migranti: Piantedosi, possibile nuovo scenario di crisi in Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui migranti, il governo “è fortemente impegnato sia con i Paesi della famiglia europea che con i paesi del Mediterraneo e dei Balcani”. La crisi in Sudan potrebbe accendere un nuovo scenario di crisi per l’Europa. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, alla cerimonia della 14ma edizione del premio Guido Carli. È necessaria "una lotta senza quartiere contro i criminali che sfruttano i fenomeni migratori”, ha aggiunto Piantedosi, che ha evidenziato la necessità di una strategia per la gestione dei migranti, anche attraverso "un'importante campagna di comunicazione". (Rin)