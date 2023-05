Massa: Baldino (M5s), piena vicinanza a Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piena vicinanza al presidente Giuseppe Conte che ha subito un tentativo di aggressione da chi non va oltre le proprie paure. Governare richiede coraggio e durante la pandemia il M5s ha mostrato quanto serviva per mettere cittadini e Paese in sicurezza. Un esempio nel mondo. L'aggressione di uno non vale il salvataggio di moltissimi". Lo scrive su Twitter Vittoria Baldino, vicecapogruppo del Movimento cinque stelle a Montecitorio. (Rin)