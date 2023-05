Israele: ministro Esteri, voli diretti tra i Paesi primo passo per la pace con Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta rivolta da Israele all'Arabia Saudita di organizzare voli diretti da Tel Aviv a Riad per permettere ai cittadini musulmani di compiere il tradizionale pellegrinaggio alla Mecca (Hajj), previsto per il prossimo mese, è un "potenziale passo verso la normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi". Lo ha riferito il ministro degli Esteri israeliano, Eli Cohen, in un'intervista all'emittente radiofonica delle forze armate israeliane "Israel's Army Radio", sottolineando che Israele ha presentato una richiesta e che si sta procedendo a una sua valutazione. Cohen ha fatto sapere di essere ottimista a riguardo e che i voli diretti tra i due Paesi rappresentano un ulteriore passo in avanti “per il processo di pace con l'Arabia Saudita”. Il leader centrista dell'opposizione israeliana, Yair Lapid, lo scorso marzo aveva dichiarato che, nel 2022, quando era primo ministro, aveva aperto un dialogo con il Regno saudita per dare la possibilità ai fedeli musulmani di raggiungere Riad attraverso voli diretti in partenza da Israele. I pellegrini provenienti da Israele e dai territori palestinesi occupati, infatti, attualmente si recano alla Mecca facendo scalo in altri Paesi, subendo una serie di disagi e costi aggiuntivi. (segue) (Res)