Israele: ministro Esteri, voli diretti tra i Paesi primo passo per la pace con Riad (2)

- Tel Aviv e Riad attualmente non hanno relazioni diplomatiche formali. Tuttavia, nell'ultimo periodo si sta discutendo della possibilità che l'Arabia Saudita segua i Paesi del Golfo, Emirati Arabi Uniti e Bahrein, nella normalizzazione dei legami con Israele. Durante un incontro avvenuto lo scorso aprile, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, aveva espresso la volontà di "normalizzare di rapporti con l'Arabia Saudita e di raggiungere la pace". In un'intervista rilasciata all’emittente “Al Arabiya”, Netanyahu aveva dichiarato che la normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi potrebbe essere anche la "chiave di svolta per raggiungere la pace con la Palestina", mentre per il ministro di Stato per gli Affari esteri saudita, Adel al Jubeir, "è solo una questione di tempo". (segue) (Res)