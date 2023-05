Israele: ministro Esteri, voli diretti tra i Paesi primo passo per la pace con Riad (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso anno, l’Autorità generale dell’aviazione civile saudita aveva annunciato l’apertura dello spazio aereo del Regno ai voli da e per Israele. In una nota, l’Autorità aveva spiegato che la mossa rientrava “nel quadro della volontà del Regno di adempiere ai propri obblighi ai sensi della Convenzione di Chicago del 1944, che richiede la non discriminazione tra gli aeromobili civili utilizzati nella navigazione aerea internazionale”. Poi, nel febbraio scorso, anche l'Oman aveva deciso di aprire il proprio spazio aereo ai voli israeliani, nonostante il Sultanato non abbia relazioni diplomatiche con lo Stato di Israele. “Questa è una decisione storica e significativa per l'economia israeliana", aveva commentato il ministro degli Esteri Cohen, precisando che "la storica decisione" avrebbe accorciato la strada verso l'Asia, abbassato i costi per i cittadini israeliani e aiutato "le compagnie aeree israeliane a essere più competitive”. (Res)