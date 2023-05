© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piena solidarietà a Giuseppe Conte, aggredito poco fa in piazza a Massa da un No vax. Un atto odioso da condannare con fermezza: la violenza non può essere in nessuna circostanza uno strumento per esprimere il proprio dissenso". Lo afferma Roberto Fico, ex presidente della Camera e presidente del Comitato di garanzia del Movimento cinque stelle. (Rin)