Sanità: assessore Bilancio Lazio, al via modello della presidenza Rocca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione delle delibere che stanziano 22 milioni di euro per fare fronte al sovraffollamento dei pronto soccorso, "può essere considerata il via ufficiale al 'modello sanità' della presidenza Rocca". È quanto dichiara l'assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini. "Grazie a questo investimento, infatti, diamo le prime risposte alle esigenze dei cittadini che hanno il diritto di avere servizi sanitari più umani - aggiunge l'assessore -. Senza dimenticare, poi, che prestazioni più veloci ed efficienti sono anche un importante aiuto per le casse regionali che possono beneficiare della riduzione dei tempi di attesa". (Com)