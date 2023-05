Carli: Gianni Letta, sua lezione di straordinaria attualità per Patto di stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lezione di Guido Carli “è di straordinaria attualità”. Lo ha detto Gianni Letta, presidente onorario della Fondazione Guido Carli alla cerimonia della 14ma edizione del premio Guido Carli. Letta ha spiegato che l’attualità della lezione di Carli è ben presente “nei giorni in cui si discute il Patto di stabilità”. Carli che era per un’Europa della solidarietà, “ha lasciato un’impronta nella costruzione comunitaria”. “Fu protagonista assoluto dei negoziati per il trattato di Maastricht”, ha aggiunto Letta, spiegando che Carli fece modificare i parametri Maastricht affinché venissero messi non nel trattato ma in una tabella allegata. “Fu un grande successo”, ha concluso il presidente onorario della Fondazione Carli. (Rin)