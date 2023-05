Roma: M5s Municipio III, assenza presidente a vertice su Fascia verde offende cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- L'assenza del presidente del Municipio Roma III Paolo Marchionne al vertice con il sindaco Gualtieri e l'assessore alla Mobilità Patanè circa l'opportunità o meno della nuova Ztl Fascia Verde, è "surreale e altamente irrispettosa nei confronti dei cittadini del Municipio Roma III, i quali non sono stati degnamente rappresentati in un tavolo istituzionale di grande importanza per il futuro della mobilità romana". Lo dichiarano, in una nota, Dario Quattromani e Marina Battisti, consiglieri M5s al Municipio Roma III. "Apprendiamo dagli organi di stampa - spiegano - che il presidente Marchionne avrebbe disertato stamane l'importante vertice con il sindaco Gualtieri e l'assessore alla Mobilità Patanè circa l'opportunità o meno della nuova Ztl Fascia Verde. Una decisione surreale e altamente irrispettosa nei confronti dei cittadini del Municipio Roma III, i quali non sono stati degnamente rappresentati in un tavolo istituzionale di grande importanza per il futuro della mobilità romana". Lo dichiarano, in una nota, Dario Quattromani e Marina Battisti, consiglieri M5s al Municipio Roma III. Un'assenza non motivata e, soprattutto, ingiustificabile - sottolineano - salvo che per evidenti ragioni di opportunità politica. Ragioni che, nell'ottica di Marchionne, sembrerebbero prevalere sull'interesse dei cittadini che il Presidente dovrebbe tutelare e rappresentare e che, invece, viene relegato in secondo piano rispetto alle esigenze di partito. Una storia che si ripete da 18 mesi e che conferma come il nostro Municipio sia, di fatto, uno dei più inascoltati e bistrattati di tutta Roma. Dal canto nostro non rimarremo ad assistere passivamente a una tale inerzia: la nostra contrarietà alla nuova fascia verde così come deliberata, senza un confronto pubblico con i cittadini che la subiranno, resta assoluta e, a tal proposito, abbiamo già richiesto la convocazione di un consiglio straordinario sul tema. I cittadini del Municipio III hanno il sacrosanto diritto di essere pienamente informati su una questione che andrà a impattare notevolmente nella vita quotidiana di migliaia di romani e che Marchionne, probabilmente, ha deciso di derubricare ad argomento di second'ordine pur di non disturbare qualche collega del Pd", concludono Quattromani e Battisiti.(Com)