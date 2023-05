Monza: sindaco Pilotto, conoscere servizi della città è obiettivo di "Cosa abbiamo in Comune"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- La prima tappa di "Cosa abbiamo in Comune" è in programma sabato 6 maggio dalle ore 11 alle ore 16:30 in Piazza Roma a Monza, organizzato dal Comune in collaborazione con Sodexo, azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi. "Conoscere e condividere i servizi promossi dal Comune, gli operatori impegnati quotidianamente e i continui sforzi tesi al miglioramento della qualità sono gli obiettivi di 'Cosa abbiamo in Comune'. Si tratta del primo di una serie di appuntamenti con i cittadini: cominciamo dalla ristorazione scolastica perché è uno dei servizi comunali più diffusi e capillari in città, che merita di essere conosciuto anche dai cittadini che non hanno figli iscritti nelle scuole" spiega il Sindaco Paolo Pilotto. Sarà presentato il progetto Buono Così, realizzato da Sodexo, per mostrare a genitori e famiglie le fasi di preparazione, la filiera e i fornitori, oltre alla qualità dei pasti che vengono quotidianamente serviti ai più piccoli e risultano essere buoni al gusto, buoni per l'organismo e buoni per l'ambiente e il territorio. Ai piedi dell'Arengario sarà allestito, dunque, un percorso esperienziale del refettorio con guide esperte che realizzeranno laboratori per bambini e spiegheranno alla cittadinanza l'organizzazione e i messaggi educativi dell'iniziativa. Parteciperà all'iniziativa Francesca Barberini, conduttrice televisiva, foodwriter, gastronoma e autrice di libri di cucina. Il Direttore del segmento scuole di Sodexo, Franco Bruschi aggiunge: "Ringraziamo il Comune di Monza per l'opportunità che ci dà di far conoscere ai cittadini un servizio così delicato e importante come quello della ristorazione scolastica. Con l'iniziativa "Buono Così", possiamo raccontare tutte le fasi della preparazione del pranzo dei ragazzi, come viene realizzato il menu nelle cucine e far conoscere direttamente alcuni fornitori che saranno presenti all'evento, come Granarolo, Orogel, il panettiere Arnaboldi, Ortorobica per l'ortofrutta. Il nostro impegno verso i fornitori è quello di lavorare in partnership per sostenere le loro filiere e poter offrire prodotti di valore e un servizio qualitativo. Il lavoro che svolgiamo quotidianamente per il Comune ci porta a preparare in media 6.000 pasti al giorno e, allo stesso tempo, a svolgere un servizio di educazione alimentare realizzato in stretta collaborazione con scuola e famiglie per attivare la consapevolezza dell'importanza di una buona e sana alimentazione." (Com)