- "Tutta la mia solidarietà a Giuseppe Conte per l'aggressione subita. Ancora una volta il dissenso No vax è sfociato in una violenza insensata e inaccettabile, che va condannata con la massima intransigenza". Lo dichiara Mara Carfagna, presidente di Azione. (Rin)