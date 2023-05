Sardegna: assessore Biancareddu, no a ridimensionamento scolastico previsto in legge bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono consapevole - ha proseguito Biancareddu nella lettera inviata - che il forte calo demografico scolastico a livello nazionale imponga una riflessione sull’organizzazione della Scuola, tuttavia ritengo che la risposta delle Istituzioni debba essere volta comunque a garantire il rispetto dei principi costituzionali di eguaglianza e di diritto allo studio, che evidentemente non possono essere perseguiti attraverso una riduzione drastica delle Autonomie". L’applicazione del disposto normativo, pur consentendo alle Regioni di procedere in piena autonomia ad una programmazione, a livello locale, adeguata alle esigenze del territorio, di fatto ne rende impossibile l’effettiva attuazione, poiché il contingente di organico che dovrebbe essere assegnato sarebbe di gran lunga inferiore a quelle che sono le effettive esigenze del territorio regionale sardo. “La nostra Regione, come noto, è caratterizzata da una bassissima densità abitativa, da una conformazione morfologica e orografica tale da rendere difficile l’accessibilità di gran parte del territorio regionale nonché da una inadeguatezza delle infrastrutture stradali e ferroviarie che rende molto difficile la mobilità interna. L'obiettivo primario è quello di garantire il diritto allo studio sancito dalla Carta Costituzionale, tenendo conto in particolare della collocazione geografica o del grado di disagio di una specifica area". (segue) (Rsc)