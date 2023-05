Sardegna: assessore Biancareddu, no a ridimensionamento scolastico previsto in legge bilancio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mio obiettivo come Assessore della Pubblica istruzione continua ad essere quello di mettere in primo piano gli studenti e le loro famiglie al fine di garantire un’istruzione inclusiva e adeguata al contesto in cui vivono, in particolare mi riferisco alle zone interne e più disagiate e a rischio spopolamento - ha evidenziato Biancareddu - Inoltre mi permetto di sottolineare come l’obiettivo prioritario del Piano Nazionale di Riforma e Resilienza è quello di contrastare la dispersione scolastica. Ma questo meritevole obiettivo, non può essere sicuramente perseguito attraverso la riduzione del numero delle Autonomie Scolastiche, in particolare in Regioni come la Sardegna, dove sono numerose le Istituzioni scolastiche presenti in Comuni Montani o in aree geograficamente isolate. In queste aree, in particolare, un eventuale accorpamento di Autonomie pregiudicherebbe la possibilità di offrire un servizio scolastico efficiente e funzionale alle esigenze del territorio. Ribadisco che non possa essere lasciato alla Regione il doloroso compito di adottare un atto di programmazione che comporterà di fatto solo tagli delle Autonomie scolastiche attualmente esistenti. Per questo, relativamente alla programmazione 2024/2025, dico sin da subito che mi sarà impossibile adottare un provvedimento di definizione della rete scolastica conforme alle prescrizioni statali". (Rsc)