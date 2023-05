Hong Kong: inchiesta su “incitamento alla sovversione”, polizia sequestra opera d’arte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze dell’ordine di Hong Kong hanno sequestrato oggi un’opera d’arte nel distretto di Yuen Long, nell’ambito di un’inchiesta incentrata sull'“incitamento alla sovversione” del potere statale. È quanto si legge in una dichiarazione pubblicata oggi dalla polizia, che non ha divulgato dettagli utili ad identificare l’opera in questione. Testate della stampa locale non escludono tuttavia che possa trattarsi del Pilastro della Vergogna, una statua di otto metri raffigurante decine di corpi lacerati e contorti, realizzata dall’artista danese Jens Galschiot per commemorare i manifestanti pro-democrazia uccisi dalle milizie cinesi nella notte tra il 3 e il 4 giugno 1989, in quella che sarebbe passata alla storia come strage di Piazza Tienanmen. (segue) (Cip)