Hong Kong: inchiesta su “incitamento alla sovversione”, polizia sequestra opera d’arte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre 2021, il memoriale fu smantellato e portato via nel cuore della notte dall’Università di Hong Kong (Hku), dove si trovava dal 1997. Lo smantellamento era stato promosso dall’amministrazione di Hku già nel mese di ottobre 2021, quando l’ateneo aveva intimato all’Alleanza di Hong Kong a supporto dei movimenti patriottici e democratici della Cina di rimuovere la statua entro il 13 di quel mese. L’organizzazione pro-democrazia era stata interpellata in quanto aveva ricevuto la scultura in prestito permanente dall'autore, il danese Jens Galschiot. In un comunicato pubblicato a seguito della rimozione, l’ateneo ha difeso il gesto chiarendo che “nessuna formazione politica ha mai ottenuto l’approvazione per esporre la scultura all’interno” dei suoi spazi, dicendosi inoltre preoccupato“per i rischi alla sicurezza posti dalla statua, che è fragile”. Galschiot, che già in precedenza aveva istruito il suo avvocato affinché l’opera tornasse in Europa senza alcun danno, si era detto “totalmente scioccato” dalle circostanze. (Cip)