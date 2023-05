Roma: Race for the cure ed eventi culturali, le deviazioni al trasposto pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica, dalle 10 alle 14, al Circo Massimo è in programma la Race for the Cure con percorso lungo via Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via del Corso, via del Corso, piazza del Popolo, via del Babuino, piazza di Spagna, via Due Macelli, via del Traforo, via Milano, via Nazionale, largo Magnanapoli, via Battisti, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, via Cavour, via degli Annibaldi, via Terme di Tito, via del Monte Oppio, via Terme di Traiano, piazza Martin Lutero, viale Domus Aurea, via Nicola Salvi, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio. Dalle 14 di domani sarà chiusa al traffico via dei Cerchi, da via Ara Massima di Ercole a piazza Bocca della Verità. Dalle 4 di domenica saranno chiuse al traffico piazza Bocca della Verità e via Petroselli. Dalle 8 saranno chiuse via del Circo Massimo, via della Greca, piazza Bocca della Verità, via Celio Vibenna. Dalle 8,30 sarà chiuso al traffico l'intero percorso. La riapertura è prevista gradualmente tra le 14 e le 15,30. Deviate le linee del trasporto pubblico. Sempre domenica, dalle 8 alle 22, per una manifestazione culturale, sarà chiusa via di Tor Sapienza, tra piazza De Cupis e viale De Pisis. Inoltre dalle 8 alle 22, per una manifestazione culturale, sarà chiusa al traffico via dei Castani tra piazza dei Mirti e via dei Faggi. Deviazioni al tpl. (Com)