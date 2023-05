Ambiente: bonus edilizi, cessione credito e rinnovabili alla terza giornata Ecofuturo Festival 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bonus edilizi e cessione del credito, ma anche rinnovabili, comunità energetiche e economia circolare. Questi sono solo alcuni dei temi trattati nel corso della terza giornata dell'Ecofuturo Festival, il festival delle eco tecnologie, in programma alla Città dell'Altra Economia, Roma, fino al 6 maggio. Nel corso della mattinata è intervenuto Riccardo Fraccaro, già sottosegretario di Stato: "Questo governo ha decretato purtroppo la fine del superbonus e la fine del meccanismo della cessione del credito per gli altri bonus edilizi, quelli che già esistevano in precedenza. Senza la cessione del credito, le persone meno abbienti non riusciranno a fare quegli interventi di efficientamento energetico che aiuta non solo economicamente, ma anche come contributo nella lotta contro il riscaldamento globale. Un governo che ha promesso di intervenire per recuperare la situazione e ancora non l'ha fatto, mettendo in difficoltà molti imprenditori. Cambiando le regole e non mantenendo le promesse per il futuro è uno Stato non credibile". "Le povere imprese stanno correndo dietro ai vari direttori di banca che purtroppo non hanno la forza e, secondo me, la possibilità di risolvere il problema, perché questa situazione si è creata a monte. Per primo è lo Stato a non aver creduto in questo provvedimento", ha affermato parlando del superbonus Sabatino Nocerino, Cna Costruzioni Campania. "Come associazione stiamo cercando di far riaprire il mercato attraverso una triangolazione bancaria. Le imprese e i cittadini privati non possono vendere per la singola annualità, le imprese potrebbero ma rimarrebbero con i crediti per gli anni successivi che non potrebbero in nessun modo monetizzare”, ha spiegato Domenico Passarella dell'associazione Esodati del Superbonus, che ha aggiunto: “Con questa triangolazione il futuro cessionario potrebbe impegnarsi con una banca a comprare le quattro annualità e la banca stessa a comprare dal cittadino, dall'impresa tutte e quattro le annualità, fissando sin da subito un prezzo d'acquisto sia dal cedente e un prezzo di vendita al cessionario". (segue) (Com)