Ambiente: bonus edilizi, cessione credito e rinnovabili alla terza giornata Ecofuturo Festival 2023 (2)

- Parlando di rinnovabili, Antonio Trevisi, segretario commissione Ambiente, Senato della Repubblica, intervenuto ad Ecofuturo festival, ha affermato: "Sono fonti interne che possiamo utilizzare a buon prezzo. Non ci dimentichiamo che il nostro Paese spende dai 40 ai 50 miliardi per comprare energia all'estero, fossile ed inquinante. Noi dobbiamo convertire il nostro modo di produrre energia. Sto proponendo diverse leggi per cittadini e imprese per l'acquisto di impianti alimentati da fonti rinnovabili, perché questa è la strada da percorrere". Sempre nel corso della terza giornata, un intero panel dal titolo "Economia circolare: dalle non plastiche compostabili alla plastica rinata". River Cleaning con le sue boe galleggianti si presenta come una soluzione per ripulire i fiumi dai rifiuti plastici, e non solo, come ci spiega il fondatore Vanni Covolo. "Oltre l'80 per cento dei rifiuti viaggiano proprio nei corsi d'acqua. Questa soluzione li intercetta a costo zero, perché non sfrutta energia, non intacca l'ambiente fluviale, permette il passaggio delle imbarcazioni". Tra gli altri eventi un incontro formativo dal titolo "Creare e gestire le Comunità Energetiche con Westernchain", con Giovanni Cimini, Ad Western CO, e i festeggiamenti per i cinque anni de "L'Ecofuturo Magazine" insieme al direttore Michele Dotti, la redazione, gli autori, i collaboratori e i partner che contribuiscono a realizzarla e diffonderla. (Com)