Usa: direttrice dei Cdc si dimette, Biden la ringrazia per il lavoro svolto durante la pandemia

- La direttrice dei Centri statunitensi per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc), Rochelle Walensky, ha annunciato oggi le sue dimissioni dall’incarico, in vista della fine dello stato di emergenza sanitaria nazionale legato alla pandemia di Covid-19. La sua decisione è stata confermata dalla Casa Bianca in una nota. Il presidente, Joe Biden, ha ringraziato la direttrice, affermando che il suo lavoro “ha contribuito a salvare molte vite, guidando una organizzazione complessa durante una pandemia mai vista durante la nostra generazione, con onestà e integrità”. Rochelle, ha aggiunto Biden, ha “rafforzato i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie, che ora sono meglio posizionati per affrontare qualsiasi minaccia sanitaria e proteggere i cittadini”. L’ultimo giorno della direttrice sarà il prossimo 30 giugno. (Was)