- Argentina: presidenziali, si ritira una delle tre possibili candidature del centrodestra - La deputata ed ex governatrice della provincia di Buenos Aires, Maria Eugenio Vidal, ha deciso di non presentarsi alle primarie del centrodestra per la scelta del candidato alla presidenza dell'Argentina. Un decisione presa per non rompere "l'unità" della coalizione conservatrice, e che - a meno di sorprese - riduce a due il numero di candidati nelle fila della coalizione ispirata dall'ex presidente, Mauricio Macri: il sindaco uscente della capitale, Horacio Larreta, e l'ex ministra della Sicurezza, Patricia Bullrich. Nel percorrere il Paese, scrive Vidal in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, "mi avete detto di 'non litigare' e 'rimanere uniti'. Per questo, perché vi ascolto e perché vi capisco, ho deciso questa volta che non sarò candidata alla presidenza della Nazione". Si ipotizza che Vidal, che per i media aveva sempre meno possibilità di vittoria alle primarie di agosto, possa essere candidata alla guida di Buenos Aires, superando il nome di Jorge Macri (cugino dell'ex presidente), non gradito ad ampi settori della coalizione Insieme per il cambio (Jxc). (segue) (Res)