I fatti del giorno - America latina (4)

- Cile: domenica si elegge l'Assemblea costituente che dovrà scrivere la nuova Costituzione - I cileni si recheranno domenica alle urne per eleggere l’Assemblea costituente che dovrà redigere una nuova Costituzione, dopo la bocciatura del primo progetto di riforma nella consultazione popolare dello scorso settembre. Il futuro organo chiamato a redigere la nuova Carta fondamentale, che sostituisca quella in vigore dai tempi del dittatore Pinochet, sarà composto da 50 membri eletti a suffragio universale, con liste aperte a partiti o alleanze di partiti, che potranno includere candidati indipendenti. Il progetto di riforma dovrà essere approvato dai tre quinti dei componenti della nuova Assemblea costituente. Anche in questo caso la proposta finale dovrà passare da una consultazione popolare. La precedente Assemblea costituente era composta da 155 membri, di cui 48 "indipendenti", ovvero direttamente legati alle proteste sociali del 2019 che portarono all'avvio del processo di riforma. Lo scorso 6 marzo si sono insediati i 24 esperti designati dal Congresso del Cile incaricati di redigere la bozza della nuova Costituzione, che sarà poi consegnata al Consiglio costituzionale eletto. (segue) (Res)