I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

- Sudan: Pam, saccheggiati aiuti alimentari per 14 milioni di dollari - Fino a 14 milioni di dollari di aiuti alimentari inviati dalle Nazioni Unite in Sudan sono stati saccheggiati dall'inizio del conflitto militare che contrappone l'esercito alle Forze rapide di supporto (Rsf). Lo ha detto ai media il direttore del Programma alimentare mondiale (Pam) dell'Onu per il Sudan, Eddie Rowe, stimando che da 13 a 14 milioni di dollari di prodotti alimentari destinati agli abitanti del Sudan sono stati saccheggiati. "Abbiamo stimato che siano state saccheggiate quasi 17 mila tonnellate (di aiuti), alcune nei nostri magazzini, mentre altre sui trasporti su ruota", ha affermato Rowe, spiegando che il valore dei lotti intercettati ammonta a quella somma. I commenti di Rowe arrivano dopo che il responsabile Onu per gli aiuti umanitari Martin Griffiths ha fatto appello alle parti in guerra in Sudan per garantire il transito sicuro degli aiuti e del personale umanitario impegnato in Sudan. (segue) (Res)