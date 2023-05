I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mali: giunta militare fissa per il 18 giugno il referendum costituzionale - La giunta militare al potere in Mali ha fissato per il 18 giugno il referendum in programma per approvare la nuova Costituzione. Lo ha annunciato oggi in diretta sull'emittente "Ortm" il portavoce del governo di transizione, il colonnello Abdoulaye Maiga, precisando che la campagna elettorale si aprirà il prossimo 2 giugno e si concluderà il 16, due giorni prima del voto. I militari potranno inoltre esprimere la loro preferenza una settimana prima, voteranno quindi l'11 giugno. Inizialmente previsto per il 19 marzo, il referendum costituzionale era stato rinviato a data da destinarsi a causa di un mancato accordo fra le parti sul testo da presentare ai cittadini. La giunta aveva tuttavia assicurato che avrebbe rispettato i suoi impegni di riportare i civili al governo del Paese entro la scadenza del 2024. “La data del referendum prevista per il 19 marzo 2023 (…) sarà leggermente posticipata”, aveva dichiarato Maiga in una dichiarazione letta alla stampa. Il referendum è il primo passo previsto dalla tabella di marcia predisposta dalle autorità di transizione di Bamako verso le elezioni generali in programma nel febbraio 2024, che dovrebbero sancire un ritorno al governo civile. (segue) (Res)