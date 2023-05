I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kenya: Scholz, grazie per il contributo alla stabilizzazione della regione - Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha espresso la propria gratitudine al Kenya per il contributo “insostituibile” alla stabilizzazione di “una regione problematica”. A Nairobi, dove ha incontrato il presidente kenyota William Ruto, il capo del governo federale ha aggiunto che “le iniziative di pace dall’Africa per l’Africa hanno un’importanza speciale”. (segue) (Res)