I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Sudan: Unhcr, oltre 52 mila sudanesi si sono rifugiati in Egitto - Almeno 52.500 sudanesi in fuga dal Paese di sono rifugiati in Egitto dall’inizio dei combattimenti. Lo ha fatto sapere l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) citando gli ultimi dati diffusi dal ministero degli Affari esteri dell’Egitto, secondo i quali oltre 56 mila persone di diverse nazionalità si sono rifugiate in Egitto dallo scorso 15 aprile attraversando i valichi di di Arqin e Qastal. Tra questi, figurano 52.500 sudanesi e 3.950 persone di altre nazionalità. Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, in un'intervista del 2 maggio al quotidiano giapponese "The Asahi Shimbun", ha dichiarato "se il Paese dovesse accogliere ancora più sudanesi, ne sentirà sicuramente gli effetti", soprattutto a causa della già difficile situazione economica. "Speriamo in un sostegno che stabilizzi Siria, Yemen, Libia e Sudan. Una volta che la situazione si sarà stabilizzata, coloro che sono fuggiti dalle loro nazioni torneranno (a casa)", aveva affermato Al Sisi, indicando che "a causa delle difficoltà economiche derivanti dall'invasione russa dell'Ucraina, molti sudanesi sono fuggiti, quindi anche l'Egitto sta affrontando problemi. Stiamo già vivendo un'inflazione elevata e i prezzi dei beni di prima necessità sono in aumento". "Molti sudanesi stanno fuggendo in Egitto e stiamo affrontando difficoltà", aveva proseguito Al Sisi. (Res)