- Marocco-Ue: lanciata iniziativa congiunta per la prevenzione e la lotta all’estremismo - Il Marocco e l’Unione europea hanno lanciato un’iniziativa congiunta per la prevenzione e la lotta all’estremismo e al terrorismo. È quanto riferito da una nota del ministero degli Esteri del Marocco diffusa dall’agenzia di stampa marocchina “Map”. L’iniziativa è stata lanciata ieri al Cairo durante la riunione di coordinamento del forum globale per la lotta al terrorismo (Gctf), organismo apolitico e informale istituito nel 2011 da 30 membri per rafforzare gli sforzi internazionali di lungo termine per prevenire e contrastare il terrorismo. L’iniziativa è stata chiamata "Educazione alla prevenzione e alla lotta contro estremismo violento che porta al terrorismo", e sarà realizzata in partenariato con il Centro di eccellenza per la lotta contro l'estremismo violento "Hedayah". Il ministro degli Affari esteri del Marocco Nasser Bourita, ha evidenziato, in videoconferenza, il ruolo dell'istruzione come potente strumento per prevenire e contrastare il radicalismo e l'estremismo violento e sradicare le ideologie estremiste che prosperano in ambienti precari. Bourita ha affermato che l'accesso all'istruzione “consente alle persone di sviluppare le competenze necessarie per sfidare le narrazioni e le ideologie estremiste e promuovere la pace” e ha aggiunto che “questa iniziativa testimonia il partenariato privilegiato e l'impegno comune tra il Regno del Marocco e l'Unione Europea per la promozione della pace, della sicurezza e dello sviluppo”. Da parte sua, Josep Borell, Alto rappresentante dell'Unione europea (Ue) per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ha sottolineato che questa iniziativa contribuirà a sviluppare società più tolleranti e resilienti di fronte al terrorismo e all'estremismo violento. Nell'ambito di questa iniziativa biennale (2023-2025), saranno progettati e forniti programmi di formazione su misura a beneficio degli educatori, con l'obiettivo di costruire la resilienza degli studenti contro l'estremismo violento. (segue) (Res)