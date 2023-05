I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: capo diplomazia Ammar a Londra, colloqui con ministro di Stato - Il ministro degli Affari Esteri della Tunisia, Nabil Ammar, ha incontrato ieri Tariq Mahmood Ahmad, ministro di Stato per il Medio Oriente, il Nord Africa, l'Asia meridionale e le Nazioni Unite del Regno Unito, nell'ambito della sua visita a Londra per partecipare alla cerimonia di incoronazione del Re Carlo III. Lo ha riferito il ministero tunisino, affermando che l'incontro ha riguardato "i rapporti storici tra i due Paesi e le modalità per rafforzare i forti legami di amicizia, comprensione e fiducia che caratterizzano il partenariato tunisino-britannico, che ha registrato notevoli progressi negli ultimi anni, soprattutto dopo la conclusione di un accordo di partenariato tra le due parti nell'ottobre 2019, che è il primo del suo genere in Nord Africa". In questa occasione, il ministro ha espresso l'auspicio che prosegua "il dialogo costruttivo e responsabile tra Tunisia e Regno Unito, come segno di interesse e di comprensione delle peculiarità della fase che sta attraversando il nostro Paese, che è irrevocabilmente impegnato a preservare libertà, consolidare le fondamenta dello stato di diritto e stabilire un modello di sviluppo sostenibile, giusto e integrale, in linea con le legittime aspirazioni del popolo tunisino", aggiunge il comunicato. Il ministro ha anche sottolineato, nello stesso contesto, che la priorità nell'attuale situazione è "il progresso dell'economia ed il miglioramento delle condizioni di vita dei tunisini, e che eventuali messaggi scettici o atteggiamenti negativi complicheranno ulteriormente le condizioni economiche e sociali", conclude il comunicato. (segue) (Res)