I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Tunisia: rimpatriati alcuni familiari di combattenti dello Stato islamico detenuti in Libia - Le autorità tunisine hanno ricevuto oggi alcuni familiari dello Stato islamico che sono stati rimpatriati dalla Libia. Lo ha reso noto il capo dell'Osservatorio tunisino per i diritti umani, Mustafa Abdelkabir, specificando che quattro donne e cinque bambini che erano detenuti in Libia sono rientrati in Tunisia attraverso il valico di frontiera di Ras Jedir. Nel 2020, alcuni bambini legati a membri dello Stato islamico erano stati rimpatriati in Tunisia. Il capo dell'Osservatorio tunisino per i diritti umani ha rivelato che 15 donne tunisine, condannate da 6 ai 16 anni di reclusione, sono rimaste nelle carceri libiche insieme ad alcuni bambini. (segue) (Res)