I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: esportazioni aumentate del 10,9 per cento nel primo trimestre del 2023 - Le esportazioni della Tunisia hanno registrato, nel primo trimestre del 2023, un aumento del 10,9 per cento, raggiungendo 15,61 miliardi di dinari (4,6 miliardi di euro) rispetto ai 14,08 miliardi di dinari (4,2 miliardi di euro) nello stesso periodo del 2022. Lo ha reso noto oggi la ministra del Commercio e per lo sviluppo delle esportazioni della Tunisia, Kalthoum Ben Rejeb, durante un discorso celebrativo del 50esimo anniversario della fondazione del Centro tunisino per la promozione delle esportazioni. Nel discorso, Ben Rejeb ha inoltre aggiunto che il ministero si sta preparando a una nuova fase di cooperazione tra la Tunisia e il suo primo partner, l'Unione europea, soprattutto alla luce dell'aumento delle esportazioni registrato verso i Paesi europei, pari al 72 per cento nel primo trimestre del 2023, nonostante il notevole calo della crescita economica in questo continente. Secondo la ministra, tali risultati sono dovuti “all’aumento delle importazioni di energia e cereali”. (segue) (Res)