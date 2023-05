© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: esportatori, ricavi per export datteri raggiungeranno 400 milioni di dollari nel 2025 - In Algeria, i ricavi derivanti dall'esportazione di datteri raggiungeranno i 400 milioni di dollari nel 2025. Lo ha reso noto Ali Bey Nasri, vicepresidente dell'Associazione nazionale degli esportatori algerini in alcune dichiarazioni radiofoniche. "I datteri algerini sono oggi i migliori al mondo in termini di qualità grazie ai fattori climatici appropriati, specialmente nei dintorni di Tolga, nel governatorato di Biskra”, ha detto Nasri. "L'Algeria attualmente esporta 75 mila tonnellate di datteri, per un valore di 80 milioni di dollari all'anno, e questi ricavi possono raggiungere i 300 o 400 milioni di dollari entro il 2025", ha spiegato. (Res)