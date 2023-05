Imprese: Sangalli (Confcommercio), economia italiana è in salute, ma preoccupa ripresa inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- L'economia italiana "è in salute, ma preoccupa la ripresa dell'inflazione provocata soprattutto dal caro energia. Avanti, dunque, col taglio del cuneo fiscale per sostenere il potere d'acquisto di famiglie e lavoratori. Senza dimenticare, però, la detassazione degli aumenti contrattuali che consentirebbero nuova occupazione". Lo ha detto il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli a "La Forza dell'Italia", convention di Forza Italia in corso a Milano. "In linea generale turismo, servizi di mercato ed esportazioni spingono la nostra economia che cresce oltre le previsioni" ha proseguito Sangalli, rilevando che è necessario consolidare questo risultato rendendo strutturale la riduzione del costo del lavoro e utilizzando bene e nei tempi previsti i fondi del Pnrr". "Il peso della burocrazia – con 1.500 scadenze all'anno - è ancora eccessivo. Serve più semplificazione e più velocità mantenendo i livelli di controllo e sicurezza. Credo che da questo punto di vista – ha detto Sangalli - il sistema delle Camere di commercio rappresenti un buon esempio. Ricordo la digitalizzazione del registro delle società e i più recenti 'impresa in un giorno' e 'cassetto digitale dell'imprenditore'". (Rem)