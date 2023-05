Milano: mostra sui sette peccati capitali rivisitati nelle Teste di Moro dell'artista Semaino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ventuno sculture in ceramica con le tecniche dei maestri del distretto di Caltagirone in un viaggio attorno all'universo femminile, dalla violenza sulle donne fino alla rappresentazione della sensualità. È la mostra "I sette peccati capitali", a cura di Jean Blanchaert e frutto delle creatività dell'artista esordiente Vanessa Semaino, esposta presso il Centro Brera di via Formentini 10 a Milano dal 7 al 12 maggio. Le sculture in ceramica, modellate e decorate a mano, con le tecniche tipiche dei maestri ceramisti, in uno storico laboratorio ceramico situato nel distretto delle tradizionali Teste di Moro a Caltagirone, sono tutte al femminile e dedicate alle donne di oggi e ai temi identitari che emergono nel dibattito sociale e politico. (segue) (Rin)