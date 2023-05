Messico: governo, intercettato carico in arrivo dalla Cina con prodotti contaminati con fentanyl (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema del fentanyl è motivo di una polemica sempre più centrale dell'agenda politica continentale, Messico e Usa in primis. Per Washington, il farmaco viene in gran parte sintetizzato in Messico grazie ai componenti ("precurosi") in arrivo dall'Asia, mentre il Paese latino nega l'esistenza di laboratori sul proprio territorio e dice che il prodotto, consumato in dosi massicce negli Usa arriva già pronto all'uso, dalla Cina. Parlamentari Usa, soprattutto Repubblicani, sono arrivati a chiedere all'amministrazione di Joe Biden interventi in armi nel Paese vicino, per contrastare le bande dedite al commercio multimilionario. (segue) (Mec)