Messico: governo, intercettato carico in arrivo dalla Cina con prodotti contaminati con fentanyl (3)

- Il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha sempre ribattuto che il problema del consumo è soprattutto negli Stati Uniti e che il suo Paese è responsabile solo di una piccola quota di sostanze prodotte. Il resto è in arrivo soprattutto dai mercati asiatici, Cina in primis, sostiene Lopez Obrador che ha in questo senso chiesto a Pechino collaborazione per tracciare e intercettare le rotte del traffico. A Pechino "ho chiesto, per ragioni umanitarie, di aiutarci a controllare gli invii di fentanyl in partenza dalla Cina", ha detto Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. "Disporre di informazioni su chi porta questa sostanza, in quali quantità, su quali barche, a che ora e in quali porti messicani arriva, sarebbe un aiuto inestimabile", ha detto. Un invito "a un amico", ha sottolineato il presidente messicano spostando comunque verso Pechino le accuse del Congresso. (segue) (Mec)