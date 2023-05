Messico: governo, intercettato carico in arrivo dalla Cina con prodotti contaminati con fentanyl (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- L'amministrazione Usa ha peraltro intensificato molto le azioni di contrasto al fentanyl e alle reti criminali che ne fanno il principale affare. A metà aprile il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha formalizzato accuse contro 28 membri del Cartello di Sinaloa, la potente organizzazione messicana dedita al narcotraffico. Tra questi ci sono anche i figli di Joaquin "El Chapo" Guzman, il noto leader del Cartello, oggi in arresto negli Usa. Il provvedimento colpisce anche cittadini di nazionalità cinese e guatemalteca, accusati di aver fornito i precursori chimici usati per fabbricare il potente analgesico, ritenuto causa della morte di decine di migliaia di persone negli Usa. L'azione della procura - che mette nel mirino anche gestori di laboratorio, operatori finanziari e trafficanti di armi - si concentra come detto sui tre figli di Guzman: Ovidio Guzman Lopez, in arresto in Messico, Jesus Alfredo Guzman Salazar e Ivan Archivaldo Guzman Salazar, latitanti. (segue) (Mec)