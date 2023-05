Messico: governo, intercettato carico in arrivo dalla Cina con prodotti contaminati con fentanyl (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Per trasportare fentanyl e i precursori, i cosidetti "Chapitos" avrebbero utilizzato ogni mezzo possibile di trasporto: "aerei cargo, aerei privati, sottomarini e altre navi sommergibili e semisommergibili, navi portacontainer, navi di rifornimento, barche veloci, pescherecci, autobus, vagoni ferroviari, rimorchi per trattori, automobili e navi interstatali private e commerciali e vettori stranieri". Al tempo stesso tenevano in pieni una rete di corrieri, tunnel e nascondigli in tutto il Messico e negli Stati Uniti per promuovere le loro attività di traffico di droga e far arrivare la sostanza sui mercati Usa. "Le accuse di oggi inviano un messaggio chiaro ai Chapitos, al cartello di Sinaloa e alle reti criminali di droga in tutto il mondo: la Dea non si fermerà davanti a nulla per proteggere la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e la sicurezza e la salute del popolo americano", ha detto il vice procuratore generale, Lisa O. Monaco. (segue) (Mec)