Messico: governo, intercettato carico in arrivo dalla Cina con prodotti contaminati con fentanyl (6)

- Il cartello di Sinaloa si legge nella nota, "è uno dei cartelli della droga più potenti al mondo ed è in gran parte responsabile della produzione e dell'importazione di fentanyl per la distribuzione negli Stati Uniti". Il fentanyl è un oppioide sintetico più di 50 volte più potente dell'eroina ed è la principale causa di morte per gli statunitensi di età compresa tra 18 e 49 anni. Tra il 2019 e il 2021, le overdose mortali sono aumentate di circa il 94 per cento, con circa 196 americani che muoiono ogni giorno a causa del fentanil. (Mec)