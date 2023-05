Roma: Lucha y siesta, ammessa costituzione parte civile Atac, ritiri richiesta risarcimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammessa la costituzione di parte civile di Atac per richiedere un risarcimento all'Associazione di promozione sociale Casa delle donne Lucha y Siesta, dentro il processo per l'occupazione dell'immobile di via Lucio Sestio che vedrà la prossima udienza il 27 novembre 2023. Lo comunicano, in una nota, le attiviste dell'Associazione Lucha y siesta. "C'è processo e processo - prosegue la nota - dicevamo all'esito della scorsa udienza del 26 aprile, ma c'è una sola democrazia la cui cura intendiamo rivendicare. La democrazia che in questi anni è cresciuta con la battaglia di Lucha y Siesta che le istituzioni difendono quando si tratta di parole, ma che dimenticano quando servono gesti concreti per cambiare il corso dei processi dentro e fuori i tribunali. Tempo fa, la firma della convenzione che avrebbe dovuto seguire l'acquisizione dell'immobile da parte della Regione Lazio non è mai stata conclusa e ora, finito il mandato di Zingaretti, con Rocca sappiamo che la storia è tutta da riscrivere. Oggi Atac, municipalizzata con una gestione che ha portato milioni di debito e un servizio che rende la vita impossibile per tutte e tutti i cittadini della Capitale, costituendosi parte civile ha sferrato un ulteriore attacco vessatorio a tutta la comunità antiviolenza, a tutti coloro che hanno rivendicato di essere parte di una storia meravigliosa e libera. Istituzioni, Comune e Regione da Lucha y Siesta hanno preso forza, visibilità, consenso e voti. Non ultimo, grazie a Lucha y Siesta - sottolinea la nota - Atac si è disfatta di un immobile che è riuscita a vendere solo grazie al valore simbolico e politico acquisito da un'esperienza politica decennale. Diverse procedure d'asta andate deserte, infatti, non avevano prima permesso ad Atac di vendere l'immobile e fare cassa. Ora è tempo che Atac e Comume di Roma ritirino la costituzione di parte civile; ora vogliamo che venga restituito ciò che è dovuto alla comunità civile di Lucha y Siesta: denaro, riconoscimento, tutela dell'esperienza e fatti concreti per difendere e far crescere l'antiviolenza femminista e transfemminista. Ci vediamo a novembre fuori dalle inutili passerelle", concludono le attiviste di Lucha y siesta. (Com)