Imprese: Spagna, Caf registra utile di 21 milioni di euro nel primo trimestre 2023

- L'azienda di costruzione spagnola Caf ha conseguito nel primo trimestre del 2023 un utile di 21 milioni di euro. Il fatturato registrato nel primo trimestre dell’anno è pari a 952 milioni di euro, che corrisponde al 29 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'utile operativo è aumentato del 23 per cento, raggiungendo i 43 milioni di euro, rispetto ai 35 milioni del periodo gennaio-marzo 2022. La società spagnola ha sottolineato di mantenere le sue prospettive a breve e medio termine, e di puntare a un graduale recupero della redditività nel 2023. Il business ferroviario ha generato vendite per 738 milioni di euro (+28 per cento rispetto al 2022), mentre quello degli autobus ha procurato 214 milioni di euro (+35 per cento).(Spm)