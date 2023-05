Decreto Lavoro: Cgil, intollerabile cancellazione trasparenza algoritmo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il sindacato di corso d’Italia "il nuovo decreto ha riportato la situazione decisamente indietro. Di fatto la trasparenza si applicherà solo ai sistemi integralmente automatizzati che, nella realtà, sono già regolamentati dal Gdpr che all’art.22 sancisce un generale divieto di sottoporre un individuo a processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. Dunque, in un tempo in cui è sempre più diffuso l’utilizzo di sistemi algoritmici e l’Europa stessa si muove per rendere la trasparenza l’elemento cardine del loro utilizzo, il governo decide di fare un passo indietro garantendo i datori di lavoro, accettando di non contrastare l’opacità dell’algoritmo e privando lavoratori e loro rappresentanze di uno strumento essenziale per esercitare diritti", conclude la Cgil. (Com)