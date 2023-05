Forza Italia: Ronzulli, direzione di tutti è la stessa, al di là dei retroscena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il capogruppo al Senato può mancare? I gruppi qui promuovono. Al di là dei retroscena e di quello che leggo che ogni tanto mi fa arrabbiare la mattina, la direzione è la stessa, se ci dividiamo in mille rivoli non arriviamo al delta del fiume". Lo ha affermato Licia Ronzulli, capogruppo al senato per Forza Italia, a margine della convention di Forza Italia in corso a Milano. "Noi dobbiamo arrivare lì e quindi remiamo tutti nella stessa direzione, che è il futuro del partito e la sua riorganizzazione", ha aggiunto Ronzulli. (Rem)