Covid: Schillaci, pandemia alle spalle, ricordare sacrifici fatti affinché non accada mai più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da oggi possiamo dire che l'emergenza sanitaria Covid-19 è alle nostre spalle. Il mio pensiero va innanzitutto ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari che non hanno risparmiato energie per combattere questo incubo globale e alle persone che non ce l'hanno fatta. In loro memoria non dobbiamo dimenticare questa terribile esperienza e dobbiamo rafforzare la ricerca, le strutture sanitarie e l'assistenza territoriale perché non accada mai più niente di simile". Lo dichiara il ministro della Salute, Orazio Schillaci. (Rin)